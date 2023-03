Filou Oostende botst opnieuw op zwart beest Leiden

In het initiële kwart kwamen beide teams maar mondjesmaat tot scoren. Na 13-14 sprintte Oostende met een 0-11-run naar 13-25. Leiden vond dan toch betere opties en zorgde aan het rustsignaal voor een gelijke stand: 33-33. Leiden had aan het halfuur een voorsprong van één eenheid:: 54-53. In het vierde bedrijf kende Thurman een productieve periode die tot 59-64 leidde. Snel smolt die” voorsprong. Hammonds driepunterde naar 69-66, Bouwknecht verhoogde tot 71-67. Na een and one van Van der Vuurst trokken beide teams met een 73-72-tussenstand de laatste minuut in. Daarin benutte de thuisploeg nog vrijworpen. De Oostendse productie beperkte zich in die slotminuut tot een bom van Gillet: 80-75. Leiden was dus opnieuw een oninneembare vesting voor Oostende.

De Oostendenaars deelden de helft minder assists uit dan Leiden: 13 tegenover 26. Bleijenbergh was goed voor vier doelgerichte passes. Het gevreesde driepuntshot van Oostende viel helemaal niet. Amper 4 van de 18 afstandspogingen landden in de Nederlandse mand.

Met 13 punten (5 op 6 tweepunters, 0 op 1 bom en 3 op 4 vrijworpen), 8 rebounds en 2 assists haalde Jovanovic de beste computerevaluatie voor Oostende. Bleijenbergh en Trpisfontaines tekenden elk 12 punten aan.