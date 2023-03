Ruim tachtig arrestaties in Parijs na nieuwe rellen op Place d’Italie

Bij rellen op de Place d’Italie in Parijs zijn zaterdagavond 81 mensen opgepakt. Dat zei een politiebron aan persbureau AFP. Het gaat al om de derde opeenvolgende avond van spanningen in de Franse hoofdstad, na de beslissing van de Franse regering om haar pensioenhervorming buiten het parlement om door te drukken.

Zaterdag waren er in Parijs volgens de politie zowat 4.000 demonstranten. Zij trokken door de straten rond de Place d’Italie. Omdat de protesten op de Place de la Concorde de voorbije dagen ontaardden in ongeregeldheden, werden bijeenkomsten daar zaterdag verboden, net zoals op de Champs-Élysées.

Maar ook zaterdag ontstonden er rellen op en rond de Place d’Italie. Relschoppers wierpen er barricades op, staken vuilnisbakken in brand, vernielden bushokjes en bekogelden de politie met allerlei projectielen. Die laatste reageerde met traangas en charges.

Ondertussen waren honderden politieagenten met waterkanonnen ook op de Place de la Concorde gestationeerd. Ze voerden er identiteitscontroles uit en maanden mensen aan om zich te verplaatsen. Tien mensen werden er opgepakt.

Schermutselingen in Nantes

Donderdag waren nog 10.000 mensen samengekomen op het plein en vrijdag zowat 4.000. De politie pakte toen respectievelijk 258 en 61 mensen op.

Niet alleen in Parijs, ook in vele andere steden in Frankrijk kwamen zaterdag weer actievoerders op straat. Zo namen in Nantes volgens de politie 6.000 en volgens de vakbonden 15.000 mensen deel aan een mars. Ook daar kwam het tot schermutselingen met de politie.

In Brest waren er 5.000 tot 8.000 actievoerders, in Bordeaux een kleine 2.000 en in Lyon enkele honderden. In die laatste stad gebeurden zeven arrestaties.