Fans verbaasd over nieuwe look Liam Payne: “Wat is er gebeurd?”

Wat is er gebeurd met Liam Payne? De fans van de gewezen One Direction-zanger laten op sociale media duidelijk blijken dat ze niet allemaal fan zijn van zijn nieuwe look.

Payne verscheen donderdag op de rode loper in Londen, waar hij met zijn vriendin Kate Cassidy de première van de documentaire over zijn One Direction-maatje Louis Tomlinson bijwoonde. Daar viel op dat de kaaklijn van de zanger scherper was dan voorheen, en zijn jukbeenderen leken ook prominenter.

Dat viel veel fans op sociale media op. “Wat is er met Liam gebeurd”, vroeg iemand. Anderen grapten: “Waarschijnlijk hebben die twee hun dates in een schoonheidskliniek.” Of nog? “Liam heeft aan zijn gezicht laten werken. Wen eraan.”

Of ze het bij het rechte eind hebben, is niet duidelijk.