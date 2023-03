Limburg United verliest nagelbijter in Groningen

Geen tweede opeenvolgende zege voor Limburg United in Elite Gold van de BetFirst BNXT League. De ploeg uit Hasselt verloor na een nagelbijter in Groningen en met 68-66. Zondag is er nog Landstede Hammers Zwolle tegen kersvers bekerwinnaar Antwerp Giants. In Elite Silver won Okapi Aalst met 90-106 in Apollo Amsterdam en Luik met 82-88 Basketbal Academy Limburg. Voor beide ploegen een 2 op 2. Zondag trekt Leuven Bears in Elite Silver naar Den Helder Suns.

Limburg United had het in Groningen niet onder de markt. Het team uit Hasselt keek na een 18-14 achterstand na het eerste kwart halfweg tegen een 42-37 achterstand aan. Via Alexander Stein namen de Limburgers in het derde kwart het initiatief nipt over. Na drie periodes flikkerde er een 54-54 tussenstand op het scorebord. Het slotkwart bracht een thriller waar beide ploegen een hand uitstaken naar de zege. Uiteindelijk hield Groningen de winst via Viktor Gaddefors (11 punten, 10 rebounds) en Clay Mounce (17 punten en 11 rebounds) nipt in Nederland.

Groningen-Limburg United 68-66

Kwarts: 18-14, 24-23, 12-17, 14-12

Groningen: Brandwijk 17, Gaddefors 11, Mounce 17, Williams 3, Taylor 2, Magdevski 10, Hollanders 3, Zuidema 0

Limburg United: Stein 18, Hammonds 6, Delalieux 8, Desiron 4, Leemans 2, De Zeeuw 10, Dedroog 10, Cale 0, Lesuisse 2, Ceyssens 4, Dammen 2