Atlético Madrid en scorende Yannick Carrasco zetten dolend Valencia vlotjes opzij

Atlético Madrid heeft in La Liga zaterdagavond vlot gewonnen van Valencia. De nummer drie van de Spaanse competitie haalde het met 3-0. Ook Yannick Carrasco pikte zijn goaltje mee: de Rode Duivel maakte kort na de rust de 2-0, nadat Antoine Griezmann in de eerste helft al gescoord had. Lemar legde even later de eindstand vast.