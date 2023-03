Russische ex-president Medvedev roept Amerikanen op in opstand te komen voor Trump

Trump had kort daarvoor zijn aanhangers tot protesten opgeroepen omdat hij beweert dat hij over drie dagen opgepakt zou worden. Tegen de 76-jarige ex-president loopt een gerechtelijk onderzoek in verband met zwijggeld dat aan pornoactrice Stormy Daniels zou zijn betaald en dat nergens in zijn boekhouding terug te vinden is. Trump ontkent de beschuldigingen.

Medvedev viel de jongste maanden al meermaals op met uiterst scherpe en ook wel bizar aandoende uitvallen naar het Westen. Waarnemers vermoeden dat de ooit als liberaal geldende politicus zich het imago van hardliner wil aanmeten voor een mogelijke opvolging van Vladimir Poetin.