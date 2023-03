“Kans op aantal buien, maar op sommige locaties kan het droog blijven”

Vandaag kunnen er verspreid over Limburg een aantal buien vallen. Sommige locaties kunnen echter het geluk hebben dat het toevallig droog blijft. Voormiddag is de kans op buien groter dan na het middaguur.

De temperatuur loopt op van een graad of 9 in de ochtend naar maxima rond 12 a 14°C in de namiddag. De wind waait aan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het zuidwesten.

In de nacht naar maandag verschijnen er brede opklaringen. Het koelt dan af naar minima tussen +2 en +4°C bij een zwakke zuidwestenwind.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.