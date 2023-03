Daar is hij! 41-jarige Zlatan Ibrahimovic scoort eerste doelpunt in 14 maanden en pakt record (en daar kwam veel Italiaans drama bij kijken)

Het is gebeurd: Zlatan Ibrahimovic weet weer wat scoren is. De Zweedse spits van AC Milan maakte tegen Udinese een einde aan een droogte van 14 maanden. Al was het niet vanzelfsprekend. Ibracadabra miste eerst een penalty, maar mocht die nadien hernemen - tot woede van Udinese-coach Andrea Sottil, die een rode kaart kreeg. Ibrahimovic was in de herneming wél succesvol en werd zo eensklaps de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A.

Ibrahimovic had niet meer gescoord sinds 9 januari 2022, toen in de competitiematch tussen Venezia en Milan. De Zweed kampte nadien lange tijd met blessures. Eerst zag hij zijn aantal speelminuten zakken door problemen met de achillespees en nadien met de knie, waarna hij eind mei vorig jaar een knieoperatie onderging.

Op 26 februari verscheen Ibrahimovic voor het eerst weer op het veld, toen hij enkele minuten mocht meespelen tegen Atalanta. Verdere invalbeurten tegen Fiorentina en Salernitana werden zaterdagavond opgevolgd met een basisplaats tegen Udinese. Kort voor de rust volgde vervolgens zijn eerste doelpunt in 14 maanden.

Eerst zag Ibracadabra nog zijn strafschop gestopt worden door thuisdoelman Silvestri, maar de elfmeter mocht hernomen worden toen bleek dat de Udinese-spelers te snel weer in het strafschopgebied waren gelopen. Een beslissing die op weinig begrip kon rekenen bij coach Andrea Sottil, die prompt naar de tribune werd gestuurd door de ref. Bij zijn tweede poging was Ibrahimovic wél trefzeker en werd het 1-1 (Udinese had vroeg in de match al gescoord via Pereyra, red.). (Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Record voor ‘Ibra’

Zlatan Ibrahimovic is de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A geworden. De Zweedse spits van AC Milan benutte in de Italiaanse competitiewedstrijd tegen Udinese een strafschop. Met een leeftijd van 41 jaar en 166 dagen lost Ibrahimovic de Italiaan Alessandro Costacurta af als oudste doelpuntenmaker in de Serie A, aldus databureau Gracenote.Costacurta, die vrijwel zijn hele carrière voor AC Milan voetbalde, was 41 jaar en 25 dagen oud toen hij op 19 mei 2007 scoorde. Dat deed de verdediger opvallend genoeg ook uit een penalty tegen Udinese.

Lang konden de Rossoneri overigens niet genieten van de gelijkmaker, want amper twee minuten later stond Udinese na zwak verdedigen alweer op voorsprong: Beto zorgde voor de 2-1. Met nog 20 minuten te gaan zorgde Ehizibue zelfs voor de 3-1: dat was ook de eindstand. Milan dreigt daardoor tegen het einde van het weekend uit de top vier te vallen, Udinese rukt op naar plaats acht.

Alexis Saelemaekers begon bij Milan in de basis en werd na 64 minuten gewisseld. Charles De Ketelaere en Divock Origi vielen een kwartier voor het einde in, Aster Vranckx bleef op de bank.