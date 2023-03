Manchester City vernedert het Burnley van ex-speler Vincent Kompany in FA Cup: Erling Haaland demonstreert weer met hattrick

Burnley hield aanvankelijk nog prima stand in het Etihad Stadium, maar iets na het halfuur werd City-sterspeler Erling Haaland plots helemaal wakker. De jonge Noor scoorde twee keer in drie minuten en zorgde er zo voor dat de bezoekers bij de rust een enorme berg te beklimmen hadden.

Het zou een berg blijken die Burnley niet kon bedwingen. Haaland stond op het uur opnieuw aan het kanon en vervolledigde zijn hattrick: 3-0. Daarna bleek de veer helemaal gebroken. Kevin De Bruyne bediende Julian Alvarez enkele minuten later al voor de 4-0, de voor Haaland ingevallen Cole Palmer tekende nog een paar minuten later voor de 5-0. Alvarez maakte de vernedering met nog ruim een kwartier te gaan helemaal compleet: de jonge Argentijn scoorde, na een heerlijke pass van De Bruyne, de 6-0.

Voor Man City is het zo een een memorabele week geworden nadat het in de terugmatch van de achtste finales van de Champions League ook RB Leipzig in de pan hakte: die partij eindigde op 7-0 na vijf goals (!) van Haaland. City is zo meteen ook de eerste club die zijn ticket voor de halve finales van de FA Cup beet heeft.

Bekijk hieronder de goals:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen