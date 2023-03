Experts praten in Amsterdam over dronetaxi’s

Ruim 2.000 experts in drones, beleidsmakers en bedrijven komen vanaf dinsdag naar de RAI in Amsterdam voor een driedaags congres over drones. Ze praten tijdens de Amsterdam Drone Week (ADW) onder meer over hoe drones ingezet kunnen worden om mensen mee te vervoeren. Drones zijn nog nooit gebruikt als taxi, dit moet voor het eerst volgend jaar gebeuren tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

Momenteel worden drones bijvoorbeeld ingezet door de politie om toezicht te houden tijdens demonstraties of voetbalwedstrijden. Ook wil de Nederlandse wegenwacht ANWB nog voor de zomer drones inzetten voor spoedleveringen van ziekenhuizen.

In Europa worden al tests gedaan met taxidrones met piloten, maar nog zonder passagiers, zegt Nynke Lipsius, directrice van de ADW. Dat gaat volgens Lipsius al “heel goed”. Ze wijst erop dat er al Europese verkeersregels zijn, regels waaraan toestellen moeten voldoen en regels over welk vliegbrevet piloten moeten hebben. Wel moet nog worden afgesproken waar drones mogen vliegen. “Gemeenten en provincies zullen aan de slag moeten met beleid maken voor het gebruik van drones”, zegt ze.

Branden blussen

Tijdens het evenement komt onder andere de Nederlandse politie volgens de organisatie met nieuws over het inzetten van drones voor handhaving en onderzoek. Ook vertelt een onderzoeker van de NAVO welke rol drones spelen bij de verdediging van het luchtruim. Hogeschool Saxion in Enschede laat zien hoe drones kunnen worden ingezet voor beveiliging en om branden mee te blussen.

Saxion doet voor meerdere toepassingen onderzoek naar drones, vertelt onderzoeker en lector Abeje Mersha. “We ontwikkelen bijvoorbeeld ook drones die naar een ongeluk vliegen en aan hulpdiensten doorgeven wat er aan de hand is. Of drones die eikenprocessierupsen kunnen detecteren voordat ze brandharen krijgen.”

Vervoer

Japan wil in 2030 mensen in drones kunnen vervoeren met bestuurders op afstand, het is nog niet bekend wanneer dit in Europa kan. De organisatie van de World Expo 2025 in Japan wil bezoekers met drones vervoeren tussen de twee steden waar de wereldtentoonstelling wordt gehouden, Kobe en Osaka. Een piloot moet dan maximaal vijf mensen tegelijk heen en weer vliegen in een drone. Japanse en Franse bedrijven en overheidsorganisaties komen naar de ADW om te vertellen hoe ze dit gaan doen.

De ADW vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats en heeft als thema innovatieve luchtmobiliteit om steden en regio’s met elkaar te verbinden.