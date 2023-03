Hoe pech, team UAE en Van der Poel het plannetje van Jumbo-Visma in de war stuurden: “Chapeau hoe Mathieu verstoppertje speelde”

Van Aert moest vrede nemen met de derde plek op de Via Roma. — © BELGA

Wout van Aert had er na de meet geen moeite mee om zijn meerdere te erkennen in Van der Poel. Alleen verliep niet alles volgens plan bij Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie staat bekend voor het minutieus uitstippelen van haar wedstrijdtactiek en die stond ook nu vooraf op papier. 264 km lang bleef dat plan ook overeind. Pas vanaf 30 km van de finishlijn op de Via Roma begon het mis te lopen.