BUNDESLIGA. Wolfsburg boekt zuinige zege tegen Stuttgart, Hoffenheim wint voor het eerst sinds oktober

Wolfsburg heeft zaterdag met Koen Casteels in doel degradatiekandidaat Stuttgart met 0-1 opzijgezet op de 25e speeldag in de Bundesliga. Omar Marmoush (56.) maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Sebastiaan Bornauw mocht voor de bezoekers invallen in minuut 82.

Augsburg, met Arne Engels in de basis, speelde dan weer gelijk tegen Schalke 04. Arne Maier (51.) opende de score voor de thuisploeg. Kort daarop kreeg assistgever Ermedin Demirovic rood na een overtreding en moest Augsburg met tien verder. Schalke pakte in extremis een punt via Marius Bulter (90.+1), die een strafschop omzette in de toegevoegde tijd.

Hoffenheim boekt eerste zege sinds oktober

In de strijd tegen de degradatie in de Bundesliga heeft Hoffenheim tegen Hertha Berlijn een goede zaak gedaan door voor het eerst sinds 14 oktober nog eens te winnen. Andrej Kramaric (24. en 37.) scoorde twee keer vanop de stip in de eerste helft. Ihlas Bebou (51.) bracht de thuisploeg op 3-0. Rode Duivel Dodi Lukebakio viel bij het begin van de tweede helft in voor Hertha Berlijn. Ondanks een rode kaart voor Munas Dabbur in minuut 71, kwam de zege van Hoffenheim niet meer in gevaar. Stevan Jovetic (90+2.) maakte in het slot wel nog een eerredder voor Hertha Berlijn.

Wolfsburg bezet voorlopig de zevende plaats in het klassement met 38 punten. Stuttgart staat achttiende en laatste (met 20 punten), maar de kloof met Schalke en Hertha Berlijn bedraagt slechts een punt. Hoffenheim heeft 22 punten en staat net buiten de degradatiezone op plaats vijftien. Augsburg, twaalfde in de stand, telt 28 punten.