Ogier nieuwe leider in Rally van Mexico na crash Lappi, Neuville schuift op naar de derde plaats

Sébastien Ogier (Toyota Yaris) is de nieuwe leider in de Rally van Mexico nadat de Fin Esapekka Lappi (Hyundai i 20) in de openingsrit van de derde dag crashte en moest opgeven. De Brit Elfyn Evans is opgeschoven naar de tweede plaats en volgt op 27.3 van zijn Franse teamgenoot. Thierry Neuville (Hyundai i20) is nu derde, op 38.9 Ogier.

Na tien kilometer in de elfde klassementsproef verloor leider Esapekka Lappi zaterdag de controle over zijn wagen, waarna die met de achterkant tegen een elektriciteitspaal botste. De paal brak af en kwam dwars over de weg te liggen, waarna de organisatie genoodzaakt was de rode vlag te zwaaien en de rit stop te zetten. Lappi en zijn copiloot kwamen ongedeerd uit de wagen. Zijn Hyundai is zwaar beschadigd.

Ogier won de klassementsrit, voor Evans en Neuville. Aan de finish werd Ogier op de hoogte gesteld van de crash van Lappi. “Goh, dit is zo jammer voor hem. Ik geniet altijd van de strijd. Vrijdag was hij verbluffend snel. Dit is echt jammer”, reageerde de Fransman.

Er resten de deelnemers aan de Rally van Mexico nog twaalf klassementsritten. De Rally van Mexico eindigt zondagavond omstreeks 20u25.