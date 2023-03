Elf dagen geleden als enige nog zonder zege, vandaag een Monument op zak: “Plezant was dat niet, maar zelf hebben we nooit getwijfeld”

Elf dagen geleden was het de enige WorldTourploeg die nog niet gewonnen had. Vandaag heeft Alpecin-Deceuninck drie WorldTourzeges én het eerste Monument op zak. Als er alle enige twijfel broeide, veegde Mathieu Van der Poel die in Sanremo resoluut van tafel. De formule van de broers-Roodhooft doet het nog altijd. “Soms moet je alles aan de kant durven schuiven voor de doelen die je écht stelt.”