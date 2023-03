Sergio Perez op pole, Max Verstappen out door gebroken aandrijfas: “Dit moet ik accepteren”

Opschudding in Q2, deel twee van de kwalificaties met de beste 15. De Red Bull-Honda van Max Verstappen viel plots dood in een snelle ronde. De regerende wereldkampioen en WK-leider was tot dan heel het weekend dominant geweest in elke sessie, vaak met een halve seconde voorsprong, ook in Q1. Maar in Q2 moest hij zijn eerste vliegende ronde afbreken toen hij zwaar moest corrigeren. In zijn tweede poging viel de aandrijving plots helemaal weg. Verstappen raakte met een slakkengang nog in de pits, maar de auto raakte niet meer hersteld. De Maaseikenaar moet daardoor als vijftiende starten, tenzij rijders met strafplaatsen nog achter hem terecht komen.

“De aandrijfas was gebroken en dan houdt het op, hé”, zei Verstappen. “Ik moet dit gewoon accepteren en morgen er het beste van maken.” Het team had voor de sessie een andere versnellingsbak gemonteerd, maar volgens Verstappen had de panne daar niets mee te maken.

Bij Red Bull lag vanaf dan alle hoop op de schouders van de Mexicaan Sergio Perez, die nog maar één keer in zijn carrière een poleposition had versierd: vorig jaar, op hetzelfde Jeddah Corniche Circuit. Maar ook Fernando Alonso rook zijn kans. Zijn Aston Martin is de revelatie van het seizoen en de Spanjaard kreeg zonder Verstappen zicht op zijn eerste pole sinds de GP van Duitsland in 2012.

Sergio Perez. — © AFP

Perez was het snelst in de eerste reeks rondjes en hield ook in de slotfase stand. De tweede tijd kwam op naam van Charles Leclerc in de Ferrari, maar hij krijgt tien strafplaatsen (motorwissel) en zo komt Alonso op de eerste startrij terecht, naast polesitter Perez.

“Jammer voor Max, hij was heel sterk”, gaf Perez toe.

Leclerc had gemengde gevoelens: “Ik ben niet tevreden want Red Bull rijdt op een andere planeet en zelf hadden we heel het weekend problemen. Met mijn snelle ronde ben ik wel tevreden, ik heb er alles uit gehaald. Ons racetempo lijkt beter dan in Bahrein.”

Fernando Alonso: “De kwalificaties waren ons zwakke punt in Bahrein, hier niet, want ik start op de eerste rij”, keek de Spanjaard uit naar de race. “Onze lange runs werden verstoord door verkeer op de baan, maar de auto voelde ook daar goed aan.”

Lando Norris raakte niet door Q1 nadat hij tegen de muur schuurde met zijn McLaren-Mercedes.