PVDA op straat voor cashpoint in elke Genkse wijk: “Kilometers rijden om geld te kunnen opnemen”

Tijdens de zaterdagmarkt in de Vennestraat hebben leden en sympathisanten van de PVDA actie gevoerd voor geldautomaten in elke wijk.

Ook in Genk is het aantal automaten drastisch afgebouwd. “Het is onaanvaardbaar dat sommige mensen gedwongen worden om kilometers te rijden om baar geld te kunnen opnemen of om banktransacties uit te voeren”, zegt parlementslid Gaby Colebunders. “Gratis toegankelijke cashpoints zouden dat probleem kunnen oplossen. We roepen ook de lokale overheid op om mee actie te voeren. Het is van belang dat Genk als stad het plan van de banken afwijst om geldautomaten nog meer af te bouwen.” (cn)