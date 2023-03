Proces tegen Pakistaanse ex-premier Khan uitgesteld, aanhangers vallen politie aan

De Pakistaanse oppositieleider Imran Khan is zaterdag uit een cruciale rechtszitting kunnen weggaan omdat honderden van zijn aanhangers oproer veroorzaakten in en buiten het gerechtsgebouw in de hoofdstad Islamabad. Zijn advocaat Khawaja Harris liet weten dat het proces zaterdag niet doorging.

De rechtbank zou Khan zaterdag aangeklagen voor verscheidene feiten van corruptie, waaronder het stelen van dure geschenken die andere landen aan de Pakistaanse staat gaven. Het proces kon echter niet van start gaan omdat aanhangers van Khan de politie aanvielen aan de ingang van het gerechtsgebouw.

Een veroordeling kan ertoe leiden dat Khan in de toekomst geen enkel openbaar ambt meer mag bekleden. Ook riskeert hij een gevangenisstraf tot drie jaar.

De aanhangers van de vroegere premier goooiden met stenen, benzinebommen en stukken van bakstenen naar de politieagenten die de wacht hielden aan het gerechtsgebouw. De zitting werd tot 30 maart uitgesteld, zei een functionaris van de rechtbank.

De rechtbank in Islamabad schreef vorige maand aanhoudingsbevelen tegen Khan uit, nadat hij zich weken in zijn huis in Lahore had verschanst en weggebleven was van twee rechtszittingen. Ook aan het huis gooiden zijn aanhangers met stenen en benzinebommen naar de politieagenten die de ex-premier probeerden te arresteren.