ONZE PUNTEN. Maar liefst vier buizen bij Club Brugge, waaronder één zware, na nederlaag bij KV Kortrijk

Na de hoopgevende zege tegen Standard een week geleden, lijkt Club Brugge weer terug bij af. De landskampioen ging zaterdagavond onderuit bij KV Kortrijk, dat zo een heel belangrijke zege boekte in de strijd om het behoud. Bij Club Brugge buisden maar liefst vier spelers, waarvan de grootste voor een invaller was. Bij KV Kortrijk was er dan weer één grote uitblinker.