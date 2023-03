Honderden viooltjes en ‘wottelzekskes’ uitgedeeld tijdens carnavalsstoet in Veldwezelt

Voor carnavalsvereniging De Wottelzekskes was de optocht zaterdagmiddag in hun vertrouwde thuisdorp Veldwezelt de ideale manier om het jubileumfeest 4X11 in te zetten. Omringd door tientallen praalwagens zorgden de jeugdprinsessen Lauren I en Lise I samen met prins Guy I voor een kleurrijke stoet.

De Wottelzekskes mochten rekenen op een blakend zonnetje om de duizenden bezoekers zaterdagmiddag te verrassen met een stoet vol kleurrijk uitgedoste feestvierders. Naast de vele kleine en grotere groepen uit de aangrenzende gemeenten tekenden er ook opvallend veel plaatselijke verenigingen present zoals Just Optied en De Taffellere.

De toeschouwers genoten van een heerlijk zonnetje en een kleurrijke optocht. — © Johnny Geurts

“In Veldwezelt weten ze hoe carnaval moet gevierd worden. Sinds enkele jaren trekken we met de stoet ook door de wijken van het dorp, wat enorm wordt geapprecieerd”, zegt voorzitter Mathieu Broux. Langs de 6 kilometer lange route stonden de toeschouwers vaak rijen dik. De parade werd zoals gebruikelijk geopend door de prinsessenwagen waarop dit jaar de prinsessen zusjes Lauren I (8) en Lise I (10) de menigte toezwaaiden. De meisjes, afkomstig uit een bloemenzaak, deelden honderden kleurrijke viooltjes uit.

De viooltjes werden rijkelijk uitgedeeld. — © Johnny Geurts

Tijdens de optocht werden de prachtige praalwagens vergezeld door twee harmonieën en mocht de regerende prins Guy I de optocht afsluiten met de traditionele zakjes gevuld met wortelen. “Dit is ook zijn afscheidstour. Want dadelijk na de stoet gaan we tijdens onze ‘after-stoet’-party ook meteen de nieuwe prins voorstellen”, zegt de voorzitter. Voor De Wottelzekskes was de geslaagde carnavalstoet nog maar het startschot van een feestelijk programma, want volgende week vrijdag zwieren de deuren van het ontmoetingscentrum ‘t Berenhof alweer open voor het grote jubileumbal. “Ons 4X11 carnavalsjubileum gaan we uiteraard groots vieren. Dat is een belofte”, klinkt het bij de trotse vereniging.

(joge)

© Johnny Geurts

© Johnny Geurts

© Johnny Geurts

© Johnny Geurts

© Johnny Geurts

© Johnny Geurts

© Johnny Geurts

© Johnny Geurts

© Johnny Geurts

© Johnny Geurts