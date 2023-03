Koppel sleept Airbnb voor de rechter nadat hun dochtertje (1) sterft aan overdosis fentanyl in huurhuisje

Een koppel uit het Franse eiland Guadeloupe daagt Airbnb voor de rechter. Aanleiding is het overlijden van hun 19 maanden oude dochtertje aan een overdosis fentanyl in een huurhuisje, dat volgens hen niet of onvoldoende gekuist was na de vorige verhuur. Daardoor zou de drugs er nog gelegen hebben.

Het Franse koppel verbleef in augustus 2021 in een huis langs het meer in Wellington, in de Amerikaanse staat Florida, met hun vijf kinderen. Op 7 augustus trof de moeder haar dochtertje Enora Lavenir, 19 maanden oud, tijdens een dutje in de namiddag plots aan met schuim op haar mond. Ze reageerde ook niet meer. In het ziekenhuis werd ze dood verklaard.

Na een autopsie bleek dat het overlijden het gevolg was van een overdosis fentanyl. Het zou om een ongeval gaan. Hoe het kind aan de drugs kwam, is niet duidelijk. “De baby is nooit buiten dat huis geweest sinds de dag ervoor, toen het gezin er arriveerde”, zegt Thomas Scolaro, advocaat van de familie, aan Amerikaanse media. “Ze hebben haar nergens mee naartoe genomen. Dus de blootstelling aan die drugs is 100 procent zeker binnen dat huisje gebeurd.”

Verantwoordelijk

De Fransen dagen Airbnb, de maatschappij waarop de huur van het huisje verliep, nu voor de rechter. De klacht is ook gericht tegen de verhuurder en de vorige huurder. Zij claimen dat het huis na de vorige huur niet voldoende gereinigd was nadat er een feestje gegeven was, waarop fentanyl en andere drugs aanwezig waren. Uit de gerechtsdocumenten blijkt dat de verhuurder wijst naar de ouders van het meisje, die volgens hem een rol gespeeld hebben in het overlijden. Ook de advocaat van de vorige huurder, die toegaf dat enkele dagen eerder een feestje plaatsvond met heel wat drugs, wijst alle verantwoordelijkheid weg.

Volgens Scolaro is het “duidelijk” dat Airbnb verantwoordelijk is. “Als je huisjes verhuur en je mensen vertelt dat alles veilig en hygiënisch gebeurt, en er sterft een kind, dan is het normaal dat je aangeklaagd wordt.” Volgens Airbnb had de vorige huurder via een ander platform het huisje gehuurd en treft hen dus geen schuld. Aan een Amerikaanse rechter om de knoop door te hakken.

Fentanyl is een erg sterke morfineachtige pijnstiller, die in de VS veel gebruikt wordt door drugsgebruikers om in een roes te geraken. Het gebruik ervan heeft we een groot risico: omdat de pijnstiller zo krachtig is, heb je er niet veel van nodig om te sterven aan een overdosis.