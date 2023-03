Limburgers Philipsen en Hermans vieren mee met Van der Poel: “Dit is een overwinning van de ploeg”

Philipsen (in blauw) spurtte op de Via Roma naar een vijftiende plaats. — © BELGA

Geen spurt in Sanremo, Mathieu van der Poel kwam solo aan na een rake aanval op de Poggio. Aan de aankomst deelden zijn Limburgse ploegmaats in de vreugde. “Ik was klaar voor de spurt maar ik ben heel blij dat Mathieu het kon afmaken”, reageerde Jasper Philipsen.

Jasper Philipsen hoorde bij het kransje outsiders op de overwinning in deze Milaan-Sanremo en zag uiteindelijk zijn ploegmaat triomferen. Dat zorgde geenszins voor ontgoocheling bij ‘De Vlam van Ham’, wel integendeel. “Ik had hele goede benen en draaide ook goed de Poggio op. Voor mij moest Trentin een gaatje lossen en waren de koplopers gaan vliegen. Moesten we daarna nog terugkeren, dan was ik klaar om te spurten. Maar ik ben heel blij dat Mathieu het kon afmaken.”

De manier waarop Van der Poel het afmaakte, had Philipsen niet gezien. Daarvoor moest hij afgaan op de informatie vanuit de ploegwagen. “Op 500 meter van de meet hoorde ik Christophe (Roodhooft, ploegleider, nvdr.) tegen Mathieu zeggen dat hij ervan moest genieten. Het zal ongetwijfeld een groots nummer geweest zijn dat hij heeft opgevoerd. Ongelofelijk dat hij het kon afmaken. Alles viel in zijn plooi voor ons vandaag.”

Hermans: “Fijn om vertrouwen van Mathieu te voelen”

Ook gedeelde vreugde bij Quinten Hermans, die bijzonder emotioneel was aan de finish: “De afgelopen weken ben ik één nacht thuis geweest, we hebben samen zo lang naar dit doel toegeleefd. Dan is het fantastisch als je dit winnend kan afsluiten. Alle krediet voor Mathieu dat hij dit kon afmaken, maar dit is ook een overwinning van de ploeg.”

De Looienaar zette Van der Poel perfect af op de Poggio, maar ‘MVDP’ vervolgens de klus klaarde. “Voor mij was het belangrijkste om de Cipressa en de Poggio zo goed mogelijk op te draaien, dat is gelukt. Het voelt ook heel fijn als de kopman vertrouwen heeft in je prestatie en in je wiel volgt. We hadden de juiste ploeg om Mathieu te ondersteunen. Fantastisch hoe hij het afmaakt in een monument, een koers waarin alle puzzelstukjes moeten samenvallen. Dat is vandaag voor ons gebeurd.”