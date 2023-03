REACTIES. Wout van Aert heeft geen spijt na derde plek: “Mathieu toonde iedereen dat hij supersterk is”, Ganna: “Eén van m’n beste koersen ooit”

Ex-winnaar Wout van Aert was dichtbij een nieuwe zege in Milaan-Sanremo, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen voor een ontketende Mathieu van der Poel. De kopman van Jumbo-Visma gaf na de finish aan dat hij nergens spijt van heeft. “Mathieu ging op het juiste moment.”

Van Aert: “Geen spijt, Mathieu toonde iedereen dat hij supersterk is”

“Het was zeker snel, de hele dag”, vertelde Van Aert. “De Cipressa was makkelijker dan gedacht, daardoor zat er meer man samen op de Poggio. Maar daar splitste het toch. Ik zat toen in het gezelschap van heel sterke renners. We reden allemaal om te winnen. Dat is wat Mathieu van der Poel ook deed, hij toonde iedereen dat hij supersterk is en ging op het juiste moment. Ik heb geen spijt van hoe ik gereden heb.”

Ganna: “Eén van m’n beste koersen ooit”

“Ik eindig iets te vaak tweede”, stak Ganna van wal. “Nee, serieus, vandaag is heel speciaal. Ik wil de ploeg bedanken voor de inspanningen, ze hebben uitstekend werk verricht. Gisteren werd beslist dat ik kopman van dienst was, we hebben ons getoond vandaag. Op het einde deed Mathieu een fantastische aanval, petje af. Ikzelf doe een van m’n beste sprints ooit. Deels ben je natuurlijk ontgoocheld als je tweede eindigt, maar uiteindelijk mag ik met trots terugkijken naar vandaag.”