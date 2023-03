Mathieu van der Poel wint Milaan-Sanremo 62 jaar na opa Raymond Poulidor: “De manier waarop ik win, was buiten mijn verwachtingen”

Mathieu van der Poel heeft voor de derde keer in zijn carrière een monument gewonnen. De Ronde van Vlaanderen pronkt al tweemaal op zijn palmares, zaterdag kwam daar Milaan-Sanremo bij. “De manier waarop ik vandaag win was buiten mijn verwachtingen. Ik ben hier heel blij mee”, vertelde hij in een eerste reactie.

“Ik kan me geen beter scenario inbeelden”, vertelde de 28-jarige Van der Poel na de finish. “Op de Cipressa hadden we tegenwind, maar mijn benen voelden nog heel fris. Op de Poggio vond ik nadien een klein gaatje tussen Tadej Pogacar en de muur. De manier waarop ik vandaag win is buiten verwachting, ik ben hier heel blij mee.

Voor de Nederlander is het hoe dan ook een bijzondere zege, want zijn grootvader Raymond Poulidor won Milaan-Sanremo ook in 1961. “Het is niet alleen speciaal omdat hij hier al won, maar ook omdat het een monument is. Elke renner wil hier ooit winnen”, stelt Van der Poel. “Ik focuste al op deze race sinds ik weer begon te trainen. In Tirreno-Adriatico ging het niet zoals verwacht. Ik had wedstrijddagen nodig om mijn beste niveau te bereiken en dit was mijn beste niveau.”