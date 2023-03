Dit hebt u tot nu toe al gemist van Milaan-Sanremo: topfavoriet Pogacar nog voor de start tegen de vlakte, een vreemde eend in de bijt en pech voor Alaphilippe

Met reeds zes uur koers in de benen moet het feest in deze Milaan-Sanremo nog helemaal losbarsten. De renners beginnen zo meteen aan de Cipressa, maar via dit overzicht bent u volledig mee met wat tot nu toe al gebeurd is.

Topfavoriet Pogacar nog voor de start tegen de vlakte en dolt even later met de camera

Niet de gedroomde start voor Tadej Pogacar aan de 294 kilometer lange Milaan-Sanremo: de Sloveense topfavoriet kwam nog voor de officiële start ten val in de neutrale zone. Aan zijn linkerschouder was wat vuil te zien, maar de val kende gelukkig geen gevolgen. Enkele fans langs de kant maakten van het moment gebruik om een selfie te maken met de tweevoudig Tourwinnaar.

In koers leek er niets te merken van zijn val, Pogacar nam zoals wel vaker tijd om te dollen met de camera’s. Wat de Sloveen uitbeeldde aan ploegmaat Trentin mag u zelf uitmaken.

Eerste Ethiopische deelnemer meteen in vroege vlucht

Al snel vormde zich de vroege vlucht van de dag, die een lange dag tegemoet ging. Daarbij een vreemde eend in de bijt: Negasi Haylu Abreha. De 22-jarige renner van Q36.5 is de eerste Ethiopiër ooit aan de start van La Primavera, een entree die kan tellen. De Ethiopiër kreeg acht metgezellen mee: vier Italianen, een Zwitser, een Nederlander, een Fransman en de Wit-Rus Riabushenko - die door gekende omstandigheden zonder vlag rijdt. Uiteindelijk moest Abreha lossen op de Capo Berta.

UAE Team Emirates in een zetel

Bij de vier Italianen twee opvallende namen: Samuele Rivi en Alessandro Tonelli. Het tweetal glipte vorig jaar ook mee in de vroege vlucht en werd pas rond de Poggio gegrepen. De kopmannen kenden dus het gevaar en dus werkte het peloton om de voorsprong rond de drie minuten te houden. Die voorsprong werd gecontroleerd door Jumbo-Visma, Trek-Segrafedo en Alpecin-Deceuninck. Dirigenten van dienst: Jos van Emden, Jacopo Mosca en Silvan Dillier. UAE Team Emirates, de ploeg van topfavoriet Pogacar, zag dat het goed was en keek vanop een afstand toe.

Jacopo Mosca (Trek-Segrafedo) en Jos van Emden (Jumbo-Visma) zijn voortdurend op de kop van het peloton te zien, UAE Team Emirates ziet het graag gebeuren. — © Getty Images

Pech voor Alaphilippe

Kort voor de top van de Turchino kregen we eindelijk eens spanning. In een bocht bleef Julian Alaphilippe haperen aan de balustrade, de Fransman moest op een reservefiets verder en verloor een pak tijd. Ook Yves Lampaert lag erbij. Uiteindelijk kon de kopman van Soudal-Quick Step in de afdaling snel weer aanpikken bij het peloton.

Met de billen bloot

Niet enkel Alaphilippe kende pech, ook Maciej Bodnar bleek pechvogel van dienst te zijn. De Pool van TotalEnergies kreeg een klapband en ging letterlijk met de billen bloot. Het zag er heel pijnlijk uit en Bodnar moest dan ook zijn Milaan-Samremo staken.