Max Verstappen blijft domineren in Saoedi-Arabië, concurrentie volgt op ruime afstand

Na twee snelste tijden van Max Verstappen tijdens de oefensessies op vrijdag leken de Nederlander en Red Bull ook tijdens het tweede raceweekend van het seizoen de grote favorieten. Wat kon de concurrentie nog tijdens de laatste oefensessie? Net als Red Bull leek ook Aston Martin opnieuw erg competitief te zijn.

Op het Jeddah Corniche Circuit was het zoeken naar een vrij rondje zonder verkeer, dat mocht ook Lewis Hamilton in zijn Mercedes F1-bolide ondervinden.

De Nederlander Nyck de Vries kon alleen maar dromen van het tegenkomen van verkeer op het circuit. De Vries moest toekijken vanuit de garage omdat zijn team bezig was met een motorwissel op zijn AlphaTauri F1-bolide.

Voor de rijders die wel op de baan waren was het zoeken naar de limiet van de wagen en het circuit. Vooral met het oog op de kwalificatie van straks erg belangrijk om te weten maar tegelijkertijd moet je als rijder ook absoluut een crash of zware schade aan de wagen proberen vermijden.

Tijdens het slot van de oefensessie kwam het bijna tot een aanrijding tussen Verstappen en Lando Norris. De stewards besloten het incident te onderzoeken maar Verstappen kreeg gelukkig voor hem geen straf opgelegd.

Uiteindelijk was het Max Verstappen die de snelste tijd liet noteren, gevolgd door teamgenoot Sergio Perez op P2. De concurrentie van Red Bull moest bijna een seconde toegeven op Max Verstappen, in de Formule 1 is dat een eeuwigheid.

