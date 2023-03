Nu ook een Europees cadeau: AA Gent-revelatie Gift Orban is Conference League Speler van de Week na drie goals in evenveel minuten

De UEFA heeft weinig verrassend Gift Orban aangeduid als Speler van de Week in de Conference League. De twintigjarige Nigeriaan scoorde woensdag drie keer in de terugwedstrijd van de achtste finales bij het Turkse Basaksehir. Gent won zo met 1-4 en plaatste zich voor de kwartfinales.

De drieklapper van Orban was mogelijk de snelste ooit in een Europese competitie. De spits maakte in nauwelijks drie minuten en 24 seconden een loepzuivere hattrick. In 2000 deed de Schot Mark Burchill er voor Celtic ook slechts drie minuten over om drie goals te maken tegen het Luxemburgse Jeunesse Esch. De seconden werden destijds echter nog niet bijgehouden.

© BELGA

De fans op de website van de UEFA beloonden Orban met de prijs voor Speler van de Week. Naast Orban was ook Anderlecht-doelman Bart Verbruggen genomineerd na zijn fantastische prestatie op donderdag bij Villarreal (0-1). De Nederlander kreeg de prijs voor Speler van de Week eind februari al eens na zijn uitstekende wedstrijd thuis tegen Ludogorets. Verbruggen stopte toen alle drie de Bulgaarse elfmeters in de strafschoppenserie. Jarrod Bowen (West Ham) en Jesper Karlsson (AZ) waren de twee overige kanshebbers deze week. West Ham en AZ zijn ook de tegenstanders van respectievelijk Gent en Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League.

In de Europa League greep Union-middenvelder Jean Thierry Lazare naast de prijs. Sporting-doelman Adan was de winnaar. De Brusselaars kregen de trofee voor Speler van de Week vorige week wel, toen met spits Victor Boniface.