Griekenland ontslaat politiechef in nasleep van treinramp

In Griekenland is het hoofd van de politie ontslagen na kritiek op het politieoptreden tijdens de grote demonstraties na de dodelijke treinramp van eind februari.

Eerder deze week waren beelden opgedoken waarop te zien is hoe agenten vreedzame demonstranten hardhandig aanpakken. Een andere video toonde hoe een politievoertuig demonstranten bewust aanreed.

Hoewel premier Kyriakos Mitsotakis geen specifieke reden geeft voor het ontslag van politiechef Constantinos Skoumas, zei zijn woordvoerder dat “de aanstelling van een nieuwe chef moet leiden tot een efficiënter optreden van de politie en een betere veiligheid voor burgers.”

Bij de treinramp van 28 februari, waarbij een passagierstrein en een vrachttrein frontaal botsten in de buurt van het stadje Larissa, kwamen 57 mensen om. Sindsdien is het erg onrustig in Griekenland. Demonstranten vinden dat de regering schuld treft omdat jarenlang wanbeleid heeft geleid tot een erbarmelijke staat van de Griekse spoorwegen.