Fitnesser eet hondenvoer omdat dat dat eiwitrijk blijkt te zijn, maar dat vinden gezondheidsexperts absoluut geen goed idee

Een Amerikaanse fitnesser is bereid om erg ver te gaan voor zijn spieren. Zo hoorde Henry Clarisey dat er in hondenvoer veel meer proteïne zit dan in gewoon eten, en dat zette hem aan het denken. “Bij 15.000 likes probeer ik het uit”, liet hij weten op TikTok. En daar gingen zijn volgers maar al te graag op in. Niet veel later at Henry verschillende soorten hondenvoer om dan al kokhalzend tot een besluit te komen: “Het is het niet waard.” Gezondheidsexperts kunnen echter niet lachen met de stunt en raden het ten zeerste af. “Sommige ingrediënten kunnen schadelijk zijn voor de mens.”