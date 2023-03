Wereldbekerzege nummer 18 (!) van het seizoen! Noor Johannes Thingnes Bø wint nu ook op wereldbekerfinale in eigen Oslo, Thierry Langer 42e

Er staat geen maat op: de Noor Johannes Thingnes Bø heeft zaterdag op de wereldbekerfinale biatlon in Oslo Holmenkollen nu ook de achtervolging gewonnen. Thierry Langer was eerste (en enige) Belg en eindigde als 42e.

Bø, die zijn achttiende wereldbekerwedstrijd van het seizoen won, voltooide de 12,5 kilometer lange race in 32:34.0 met één schietfout. Hij haalde het voor de Fransman Quentin Fillon Maillet (0 fouten, op 32,7 seconden) en zijn landgenoot Sturla Holm Laegreid (1 fout, op 49,1 seconden).

Langer, de enige Belg die op de achtervolging in actie kwam, eindigde als 42e op 4:31.8 van Bø met vier schietfouten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 29-jarige Bø, die al zeker was van de eindzege in de algemene wereldbeker, brengt zijn totaal nu op 1.499 punten, 446 meer dan Laegreid op de tweede plaats. Florent Claude volgt als 22e en eerste Belg met 331 punten, Thierry Langer is 58e met 43 punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een massastart staat zondag om 12u50 nog op het programma in de Noorse hoofdstad.