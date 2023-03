Nathalie wist net als veel Belgen niet dat ze een boete moet betalen als haar saldo ontoereikend is: “Schandalig”

Nathalie geeft toe dat ze het financieel niet altijd even gemakkelijk heeft. Ze moet zich houden aan een strikt budget en aan het einde van de maand is het altijd afwachten hoeveel ze overhoudt. Om verrassingen te voorkomen, maakt ze gebruik van domiciliëringen en andere doorlopende opdrachten om de terugkerende kosten te betalen. Dat doet ze bijvoorbeeld ook voor het sportabonnement van haar zoontje.

Recent was haar saldo echter ontoereikend om het abonnement te betalen. Nathalie schrok zich een hoedje toen ze enkele dagen later zag dat de bank een extra betaling van 5 euro in rekening had gebracht. “Betalingsopdracht afgewezen wegens onvoldoende saldo”, stond erbij vermeld als reden. Een extra boete dus, en dat terwijl haar budget al ontoereikend was.

“We worden gestraft omdat we niet genoeg geld op de rekening hebben staan… door extra geld van de rekening te houden! Dit is misbruik door onze banken. Echt schandalig”, reageerde de moeder bij RTL.

Alle banken doen het

Zelf is Nathalie klant bij Crelan (AXA), maar dat is zeker niet de enige bank die het zo aanpakt. De meeste Belgische banken doen namelijk hetzelfde. BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Belfius… Allen rekenen ze een bedrag tussen de 5 en 8 euro aan voor wie een (doorlopende) betaling niet kan uitvoeren.

Al maken een aantal van die banken gebruik van verschillende mechanismes om extra kosten te vermijden. Zo sturen ze bijvoorbeeld een melding als de betaling mislukt is. Banken als Belfius en BNP Paribas Fortis geven hun klanten vaak ook meerdere kansen om het saldo te corrigeren zodat de betaling toch kan worden uitgevoerd. Voor een doorlopende opdracht wordt vijf dagen na elkaar geprobeerd om de transactie uit te voeren. Pas als de betaling na vijf dagen nog steeds geweigerd wordt, rekent de bank 5 euro aan extra kosten aan.