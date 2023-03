Donald Trump beweert dat hij dinsdag wordt opgepakt: “De ‘American dream’ is dood”

Trump wou de pers duidelijk voor zijn en zette zich achter zijn toetsenbord voor een verontwaardigd bericht op Truth Social, het social media-platform dat hij zelf oprichtte. Om zijn boosheid extra te benadrukken typte hij het hele bericht in hoofdletters.

“Ons land is een derdewereldland en stervende. De ‘American dream’ is dood. Linkse anarchisten hebben onze verkiezingen gestolen en daarmee ook het hart van onze natie. Amerikaanse patriotten worden gearresteerd en in gevangenschap gehouden als beesten, terwijl echte criminelen en linkse schurken zomaar hun gang mogen gaan op straat, doden en verbranden zonder dat ze daarvoor gestraft worden. Miljoenen mensen stromen onze grenzen binnen, veel daarvan komen van gevangenissen of gesloten instellingen. Misdaad en inflatie verwoesten ons leven.”

“En nu blijkt uit gelekte documenten van een corrupte en politiek gemotiveerde arrondissementsrechtbank dat, zonder enig bewijs van misdaad en gebaseerd op een oud, reeds volledig ontkracht sprookje, de leidende Republikeinse presidentskandidaat en voormalige president volgende week dinsdag zal worden gearresteerd.”

Hij eindigt zijn pleidooi met een oproep die veel doet denken aan de boodschap die hij twee jaar geleden vlak voor de bestorming van het Capitool de wereld instuurde: “Protesteer en neem ons land terug!”

© Truth Social

Zes jaar geleden zouden Trumps advocaten geld hebben betaald aan Stormy Daniels, een Amerikaanse porno-actrice waar Trump een affaire mee had. Het geld moest ervoor zorgen dat Daniels niet naar buiten kwam met dat verhaal. Vorige week werd Trump al uitgenodigd om te komen getuigen over de zaak tegen een jury in Manhattan. Het was uiteindelijk zijn voormalige advocaat Michael Cohen die de honneurs waarnam.

Als Trump dinsdag effectief wordt gearresteerd, zou hij de eerste president ooit zijn die strafrechtelijk wordt vervolgd.