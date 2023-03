Jonge Red Flames U17 mogen niet naar EK na 2-2 gelijkspel tegen Kroatië

In het Kroatische Sinj kwamen de jonge Red Flames in de 34ste minuut op voorsprong dankzij een goal van Axelle Van Besauw (OH Leuven). De Kroatische meisjes leken na rust het laken naar zich toe te trekken dankzij doelpunten van Kristiana Kolega (47.) en Lana Lovric (76.), maar Lola Vanluyten (Standard) zorgde drie minuten voor tijd voor de 2-2 eindstand.

De voorbije week wonnen de jonge Red Flames met 2-1 van Noorwegen en verloren ze met 4-0 van Engeland. Ze eindigen met vier punten als tweede in de poule, na Engeland (7 ptn). De Engelse meisjes speelden tegelijkertijd 1-1 gelijk tegen Noorwegen. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor het EK.

De jonge Red Flames verzekerden zich begin vorig jaar van promotie naar de A-divisie van de kwalificaties door hun poule te winnen in de B-divisie. Ze plaatsten zich in september voor de tweede en laatste kwalificatiefase in de A-divisie. De zeven groepswinnaars daarin veroveren een ticket voor de EK-eindronde. De teams die vierde en laatste worden in hun poule degraderen naar de B-divisie.

Het komende EK vindt van 14 tot 26 mei plaats in Estland, dat als gastland rechtstreeks geplaatst is.