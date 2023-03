Thomas De Gendt moet met Ronde van Catalonië passen voor zijn lievelingskoers: “Erg verdrietig”

Thomas De Gendt zal maandag niet van start gaan in de Ronde van Catalonië. Dat heeft de renner van Lotto Dstny zaterdag op sociale media gemeld. De Gendt heeft nog te veel last van de gevolgen van een val in Parijs-Nice.

LEES OOK. Remco Evenepoel trekt goed omringd naar Ronde van Catalonië

“Bijna tijd voor mijn favoriete koers van het jaar met de Ronde van Catalonië”, klinkt het bij de 36-jarige De Gendt. “Maar helaas kan ik niet aan de start verschijnen door complicaties na val in Parijs-Nice. Ik ben erg verdrietig dat ik een voor mij zeer succesvolle koers moet missen.”

Voor De Gendt was de valpartij schrikken. Hij kwam al enkele jaren niet ten val, maar in Parijs-Nice trof het lot ook hem. Hij moest toen uit de koers stappen en is daarvan nu nog niet voldoende hersteld. “Mijn ploeg zal later met een update hierover komen”, zegt hij ook nog

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Gendt won in het verleden vijf ritten in de Ronde van Catalonië. De renner veroorzaakte vorige week een tuimelperte in Parijs-Nice en haalde zelf het einde van rit zeven niet.