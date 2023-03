Marc Jacobs kiest voor ‘horrorpop’ M3gan voor zijn nieuwste reclamecampagne

Toegegeven: het klinkt als een tegenstelling. Net voor zijn ‘heaven’ collectie kiest het Amerikaanse modehuis voor een bloeddorstige pop, die recht uit de hel lijkt te komen. De levensechte pop, die in bepaalde scènes vertolkt werd door de 13-jarige Amie Donald, is sinds januari te zien in de gelijknamige film ‘M3gan’.

M3gan of voluit ‘Model 3 Generative Android’ slaat in de film aan het moorden om haar vriendin Cady (9) te beschermen. Om het wat luchtiger te houden, wisselt ze de moordpartijen af met TikTok-dansjes, wat meteen voor een hype zorgde.

Het is volgens internationale modemagazines dan ook niet vreemd dat modehuizen samenwerken met M3gan. Zo spreekt ‘fashionista’ van een icoon, ‘Nylon’ heeft het over ‘het meest relevante meisje ter wereld’.

Voor de campagne ging de pop voor de lens staan van fotograaf Harley Weir. Hoe de shoot precies in zijn werk ging, is niet duidelijk. Wel werd dezelfde technologie gebruikt als in de film om de pop ‘tot leven te wekken’. Op de foto draagt M3gan een hoodie met een print van de Amerikaanse rockband ‘Delftones’ in combinatie met kniehoge, stoere laarzen.

Helaas voor de fans is de trui, die zo’n 220 euro kost, inmiddels helemaal uitverkocht.