VIDEO. Onze man ging na het debacle in de GP Monseré op zoek naar de oorsprong van de finishfoto: “Dat renners nu gekleurde truitjes hebben, helpt ons enorm”

De organisatie van de GP Monseré ligt er nog wakker van: de finishfoto. Het spannende sprintduel tussen Gerben Thijssen en Caleb Ewan zindert immers nog steeds na, in die mate dat Lotto-Dstny de nederlaag van Ewan nog steeds niet officieel wil toegeven. Onze man trok naar Nokere Koerse om na te gaan hoe moeilijk het nu eigenlijk is om zo’n finishfoto vast te leggen. “Veel wachten en de beelden checken: meer kunnen we niet doen.”