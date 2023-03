Lappi leidt in Rally van Mexico, Neuville moest hele dag sleutelen maar blikt toch tevreden terug: “We mogen eigenlijk van geluk spreken dat we de finish haalden”

Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) heeft de tweede wedstrijddag van de Rally van Mexico afgesloten als leider. De Fin won op vrijdag vijf van de acht klassementsritten en heeft in de stand 5.3 seconden voorsprong op Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1). Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) is derde en weet Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) voorlopig van het podium te houden. De Belg is vierde op 39.8 seconden van zijn Finse teamgenoot. Neuville had vooraf een beter resultaat verwacht maar hij kende de nodige problemen en is al bij al tevreden.

De eerste gravelrally van het seizoen werd ook nog eens op grote hoogte gereden. Het baarde de rijders vooraf toch wat kopzorgen want nooit eerder reden de hybride rallywagens in zo’n ijle lucht. Neuville won nog nooit in Mexico en vooraf mikte hij op het podium. Na de tweede wedstrijddag is hij vierde op 9.7 seconden van de derde plaats.

Neuville in Mexico. — © EPA-EFE

“En toch hadden we meer van deze dag verwacht”, begint Neuville zijn analyse. “Vrijdagochtend raakten we tijdens de tweede rit een hobbel die er tijdens de verkenningen niet was waardoor we de hybride verloren. In deze rit, gereden op grote hoogte en met lange rechte stukken, verloren we heel wat tijd wat toch wel invloed had op onze positie.”

Hele dag sleutelen

Of die hobbel de oorzaak was van een reeks problemen is moeilijk te achterhalen. Feit is wel dat Neuville en Wydaeghe veel moesten sleutelen. “Ik heb eigenlijk de hele dag aan de auto gewerkt. Zo waren er problemen met een aandrijfas waarvan het vet omwille van de hitte wegsmolt. Na elke rit moesten we het proberen te herstellen. Tijdens de achtste rit van de dag blokkeerde een schokdemper. Op weg naar de volgende rit konden we dit oplossen. Al die problemen hadden ons veel meer tijd kunnen kosten, dus mogen we eigenlijk van geluk spreken dat we de finish haalden.”

“Uiteindelijk hebben we een voorsprong van een twintigtal seconden op Rovanperä en een achterstand van minder dan 10 seconden op Evans. Dan kan ik alleen maar zeggen dat we het goed gedaan hebben.”