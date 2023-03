Brandweermannen vinden vermiste Simone Mariën op militair domein

De vrouw die op het militair domein in Helchteren is gevonden door brandweermannen is wel degelijk Simone Mariën (80) uit Houthalen-Oost. De vrouw wordt momenteel met de ambulance van Peer naar het ziekenhuis in Heusden-Zolder gebracht.

Pieter Strauven van Parket Limburg bevestigt dat de aangetroffen vrouw wel degelijk Simone Marien is. “Ze is gezond en wel. Brandweermannen hebben haar op het militair domein aangetroffen.” Vrijwilligers van de hulpverleningszone Oost-Limburg zagen de vrouw toevallig bij een oefening.

Volgens de eerste berichten was ze nog niet onderkoeld of ondervoed. De vrouw is nu ter controle in het ziekenhuis. Simones zoon Wim Neyens was heel blij met het nieuws. Hij werd gebeld op het moment dat hij een lijnzoekactie aan het doen was in de Meeuwerstraat in Zwartberg.

Simone Mariën was al sinds donderdagavond vermist nadat ze haar woning in de Perelaarstaat in Houthalen-Oost met de fiets verliet. Dag drie van de zoektocht werd er opnieuw massaal gezocht naar de vrouw. Alle zoekacties zijn nu afgeblazen.

