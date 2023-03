Inbrekers op heterdaad betrapt tijdens actie tegen inbraken: twee dieven weten te ontkomen

Tongeren

Twee inbrekers zijn vrijdagavond op heterdaad betrapt net op een moment dat in Tongeren een actie tegen inbraken bezig was. De helikopter, de speurhonden en de politieploegen gingen allemaal richting Piringen in de hoop de dieven te vatten. Ondanks het web dat werd gesponnen, wisten die te ontkomen.