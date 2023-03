Justin Bieber kan opnieuw lachen nadat gezicht deels verlamd raakte door zeldzaam virus

Maar vandaag lijkt het beter te gaan met de popster. In een filmpje dat hij deelde op Instagram deze week is te zien hoe hij opnieuw breed kan lachen. Dat komt door speciale spieroefeningen waarmee hij de controle over zijn gezicht stilaan terugkrijgt. Maar wie nu alweer droomt van een nieuwe wereldtournee moeten we teleurstellen: helemaal genezen is onmogelijk. Of Bieber dus ooit nog zal optreden, is niet duidelijk. (tica)