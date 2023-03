NBA. Dallas verslaat LA Lakers met buzzer beater, Sixers winnen voor zevende keer op rij

Een driepunter op de buzzer van uitblinker Maxi Kleber heeft de Dallas Mavericks vrijdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA aan een nipte 110-111 overwinning tegen de Los Angeles Lakers geholpen. Joel Embiid loodste de Sixers naar een zevende overwinning op rij.

Kyrie Irving was bij Dallas goed voor 38 punten, zes rebounds en zes assists. Bij de Lakers, die LeBron James (enkel) toch leken te missen, kwam Anthony Davis tot 26 punten. De Lakers staan op de tiende plaats in het westen, de laatste die recht geeft op de barrages, maar voelen de hete adem van nummer elf Utah. New Orleans op plaats twaalf liet dure punten liggen bij kelderteam Houston (114-112).

De Mavs klimmen naar de zesde plaats, ten koste van Golden State (7e), dat met 127-119 verloor in Atlanta, waar Trae Young de topscorer van de Hawks was (25 punten).

In het oosten scoorde Joel Embiid voor Philadelphia 38 punten (met daarbij 13 rebounds), wat grotendeels bijdroeg aan de 82-121 zege tegen Charlotte. In de stand blijven de Sixers (3e) in het spoor van runner-up Boston, dat Portland versloeg (126-112), vooral dankzij Jayson Tatum (34 punten) en Jaylen Brown (27 punten). Voor Portland volstonden de 41 punten van Damian Lillard niet. Ook de Chicago Bulls knoopten weer aan met de overwinning na een spektakelstuk en dubbele overtime tegen Minnesota Timberwolves (139-131).