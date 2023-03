Komt het nog goed met het Verenigd Koninkrijk? Winkelrekken blijven leeg, ziekenhuizen redden het niet meer, elke beroepsgroep staakt en de BBC maakte er met de rel rond Gary Lineker een potje van. Volgens VRT-correspondent Lia van Bekhoven (69) is de fut eruit bij de Britten: “Keep calm and carry on? Zelfs dát niet meer.”