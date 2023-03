Heruitgave van finale Australian Open: Rybakina verplettert Swiatek en bekampt Sabalenka in finale Indian Wells

Tweede reekshoofd Sabalenka versloeg in haar halve finale het Griekse zevende reekshoofd Maria Sakkari (WTA 7) in twee sets: 6-2 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 25 minuten. Tiende reekshoofd Rybakina was te sterk voor ‘s werelds nummer een Iga Swiatek. De 21-jarige Poolse, eerste reekshoofd en titelverdedigster op het Californische hardcourt, verloor na 1 uur en 17 minuten in tweemaal 6-2.

De machtige arena van Indian Wells. — © AFP

De 24-jarige Sabalenka heeft tot dusver twaalf WTA-titels op haar palmares (en een WTA 125K Series Titles). De Wit-Russin triomfeerde dit jaar al op de Australian Open en in Adelaide op een voorbereidingstoernooi op de eerste Grand Slam van het seizoen. De 23-jarige Rybakina mikt op een vierde WTA-titel, de eerste van het jaar. In 2022 was ze de beste op Wimbledon. Begin dit jaar verloor ze de finale op de Australian Open tegen uitgerekend Sabalenka. Tijd voor revanche?