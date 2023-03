Verzekeraars keerden al 65,7 miljoen euro uit aan slachtoffers van aanslagen in Brussel

In totaal deden na de aanslagen 1.419 slachtoffers aangifte bij de verzekeraars. Het gaat daarbij wel niet enkel over overlijdens of lichamelijke letsels, maar ook over diverse schade tot en met bagageschade.

De verzekeraars houden daarnaast rekening met 60,5 miljoen euro aan toekomstige uitbetalingen aan de slachtoffers. Het betreft financiële reserves die grotendeels worden aangewend in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, waarbij verzekeraars levenslange renten uitbetalen. Heel wat slachtoffers waren immers onderweg naar het werk.

De verwondingen van sommige zwaargewonde patiënten zijn volgens de verzekeraars zo ernstig dat hun toestand vandaag nog niet stabiel genoeg is om de evaluatie van de letsels af te sluiten. “Een definitieve berekening en regeling van de lichamelijke schade is pas mogelijk wanneer de genezing van hun letsels niet meer evolueert”, klinkt het.

De voorbije jaren zijn ook initiatieven genomen om slachtoffers van aanslagen in de toekomst beter op te vangen. Zo hebben de verzekeraars zich ertoe verbonden om de morele schade, ook bij complexe letsels, uiterlijk één jaar na de aanslag te vergoeden. Om de medische onderzoeken vlotter te laten verlopen, is onder de verzekeraars afgesproken dat voortaan één verzekeraar de leiding van de medische expertise opneemt, zodat slachtoffers zich niet bij meerdere artsen moeten aanbieden op uitnodiging van verschillende verzekeraars.