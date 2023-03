Zoektocht naar vermiste Simone (80) gaat derde dag in: zaterdag nieuwe speuracties

Houthalen-Helchteren

Zaterdag wordt de zoektocht naar de vermiste Simone Mariën (80) in Houthalen-Helchteren verdergezet. De eerste aanknopingspunten staan op beeld, private bewakingscamera’s in de buurt registreerden de vrouw die al fietsend hun huizen passeerde. Maar vandaag is ze nog niet gevonden. Het parket Limburg en de politie Carma zetten daarom dit weekend hun zoektocht voort. Intussen wacht haar man Chris Neyens (80) op nieuws. “Ze ging wel vaker wandelen, maar kwam altijd terug.”