Twee op twee voor Kangoeroes Mechelen en Spirou Charleroi in Elite Gold, na winst in Den Bosch en Leeuwarden

In Elite Gold boekten de Belgische ploegen een 2 op 2 in Nederland. Charleroi zegevierde in Aris Leeuwarden en Kangoeroes Mechelen in Heroes Den Bosch. Zaterdag is er in Elite Gold ZZ Leiden-Oostende en Groningen-Limburg United en zondag tenslotte nog Landstede Hammers-Antwerp Giants.

Kangoeroes Mechelen pakte in de eerste helft met knap basketbal uit. Heroes Den Bosch leed balverliezen en na 15-19 ging het via Domien Loubry, Wen Mukubu en Richmond Aririguzoh naar een maximale 27-40 bonus voor de Maneblussers. Kangoeroes trok met 34-40 bonus richting kleedkamer. In het derde kwart werd coach Erik Braal van Den Bosch na twee technische fouten uitgesloten, maar hadden de Nederlanders na 50-50 en 61-61 en bij 68-65, via onder meer Verners Kohs (15 punten), plots de winst in het vizier. Wen Mukubu (17 punten, 6 rebounds), Richmond Aririguzoh (17 punten, 7 rebounds) en de met een double-double uitpakkende Domien Loubry (14 punten, 11 assists) hielden Kangoeroes echter in de partij: 71-71. Joppe Mennes lukte in money-time de 71-73 en pakte in de slotaanval van Heroes Den Bosch met een knappe defense uit. Daardoor was de verdiende zege on the road voor Kangoeroes Mechelen in Den Bosch meteen een feit.

Heroes Den Bosch-Kangoeroes Mechelen 71-74

Kwarts: 15-19, 19-21, 23-18, 14-16

Heroes Den Bosch: Davis 6, Loubry 14, Mukubu 17, Harris 4, Aririguzoh 17, Kotrulja 0, Mennes 4, Foerts 9, Palinckx 3

Kangoeroes Mechelen: Naar 6, Kohs 15, Helfrich 8, Van Der Mars 6, Ndow 8, Thomas 9, Van Vliet 2, Grantsaan 3, Webster 8, Price 3, Kok 3

Aris Leeuwarden-Spirou Charleroi 84-99Spirou Charleroi realiseerde via Jhivvan Jackson (18 punten), Alex Libert (18 punten) en de met een double-double uitpakkende Nathan Kuta (12 punten, 17 rebounds) en na een 47-59 bonus halfweg een 84-99 zege in Aris Leeuwarden. Voor de Spirous meteen ook een 2 op 2 in de Elite GoldKwarts : 23-33, 24-26, 23-23, 14-17Aris Leeuwarden : Palsson 15, Veinot 9, Brandsma 11, Hoeve 12, Warner 11, Dourisseau 0, Douwes 3, Kubank 21, Ross 2Spirou Charleroi: Fogang 10, Lisboa 0, Prepelic 8, Jackson 18, Kuta 12, Libert 18, Schoepen 9, V. Samardzic 11, Makwa 8, Izaw Bolavi 5