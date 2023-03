Nieuw puntenverlies voor Racing Genk: leider geraakt niet verder dan gelijkspel bij Cercle Brugge

Met zoals verwacht Sadick als vervanger van de geschorste Cuesta werd KRC Genk vanaf minuut één geïmponeerd door het kamikaze-voetbal van Cercle. De bezoekers lieten zich in de beginfase wel gelden in de talloze duels maar verloren door een gebrek aan voetballende oplossingen te snel de greep op de wedstrijd. Arteaga begaf tot twee keer toe onder de Brugse pressing, de thuisploeg toonde echter te weinig rust voor doel om het balverlies af te straffen.

Ueda op de paal

De toon was gezet voor een bijzonder lastige eerste helft, waarin de leider nooit El Khannouss tussen de linies vond en daardoor niet aan voetballen toekwam. Het zorgde voor onrust in de gelederen, getuige een onbezonnen terugspeelbal van Paintsil in de voeten van Ueda. De Japanner wachtte niet om te knallen met links, Vandevoordt zag de pegel op de paal stranden.

Racing had snelle bal- en flankwisselingen nodig om de pressie van Cercle te breken. Het lukte slechts sporadisch via een deviatie van Samatta, waardoor Paintsil en Trésor een zee van ruimte kregen op de flank. Maar vooral de net-niet-Rode Duivel vond tegen zijn gewoonte in nooit een ploegmaat voor doel.

Ueda treft raak

Ook de thuisploeg kon in een matige wedstrijd zelden dreigen. Tot de aartsgevaarlijk Ueda vijf minuten voor rust Genk op een ijskoude douche trakteerde. Voor één keer schakelde Cercle wel precies en efficiënt om, Gboho vond met een strakke pass tussen Sadick en McKenzie de spurtende Ueda, die oog in oog met Vandevoordt genadeloos de trekker overhaalde : 1-0.

© Isosport

Met een (halve) schietkans voor Samatta binnen de zestig seconden kwam Racing geprikkeld uit de kleedkamer. De veel scherpere bezoekers namen resoluut het heft in handen en zouden daarvoor al snel beloond worden.

Paintsil maakt gelijk

Slag op keer vond de leider de ruimte op rechts. Tot twee keer toe werd een onvermoeibare Samatta vrijgespeeld maar de eerste panklare assist werd nog door Paintsil tegen het been van de teruggekeerde Popovic getrapt en de tweede achterwaartse pass belandde in niemandsland. De derde werd zoals zo vaak de goede keer: Samatta gaf het leer mee aan Paintsil, die heel opportunistisch en onhoudbaar overhoeks scoorde: 1-1.

Genk wilde erop en erover maar moest tegelijkertijd uitkijken voor de counter. De onvermijdelijke Ueda kreeg iets te veel ruimte van McKenzie maar zag zijn plaatsbal naast doel belanden.

© Isosport

Geen slotoffensief

Een kwartier voor tijd gooide Wouter Vrancken het duo Ouattara-Sor in de strijd. El Khannouss bood Sor meteen een prima kans aan maar de aanvaller besloot te slap op Warleson. Het werd niet het verwachte startschot van een Genks slotoffensief, het was integendeel Cercle dat nog vol voor de drie punten ging en na een stevige ingreep van Munoz een late strafschop claimde.

De ingevallen Preciado verraste nog ei zo na Warleson in de korte hoek maar het derde gelijkspel in vijf wedstrijden was een correcte weergave van het spelbeeld. Union kan zondag tot op drie punten naderen.

Cercle Brugge: Warleson; Popovic, Ravych, Daland; Siquet, Abu Francis (85’ Vanhoutte), Van der Bruggen, Deman; Somers, Gboho, (71’ Hotic) Ueda (90’ Miangue)

Racing Genk: Vandevoordt; Munoz, Sadick, Mc Kenzie, Arteaga; Paintsil, Heynen, Hrosovskyi (78’ Ouattara), El Khanouss, Trésor (90’ Preciado); Samatta (78’ Sor)

Doelpunten: 41’ Ueda (Gboho)1-0, 54’ Paintsil (Samatta) 1-1

Gele kaarten: 73’ Munoz (fout), 77’ Abu Francis (fout), 88’ Daland (protest)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jonathan Lardot

Toeschouwers: 4787