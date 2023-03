38-jarige Vlaming omgekomen bij ongeval tijdens skireis in Zwitserland

In het Zwitserse skigebied Verbier is donderdag een 38-jarige man uit Brasschaat om het leven gekomen na een tragisch ongeval. Dat nieuws werd uit goede bron aan onze redactie bevestigd.

Het ongeval gebeurde donderdagnamiddag. De 38-jarige man was in Verbier op skivakantie met enkele vrienden. Volgens Het Laatste Nieuws gebeurde het ongeval buiten de piste, maar wilde de man ergens opklimmen in de buurt van een skistation. Hij kwam daarbij slecht ten val en kwam terecht in een kloof. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De man laat een vrouw en twee kinderen na.

De voorbije week zijn nog zeker vier personen om het leven gekomen door sneeuwlawines in Verbier. De Zwitserse autoriteiten vragen iedereen om extreem voorzichtig om te springen en zeker niet buiten de pistes te gaan skiën. Het skigebied Verbier ligt in het zuiden van Zwitserland. Het is een van de bekendste skigebieden van de Alpen. (jtp)