Mummie windt er geen doekjes om bij ontmaskering in ‘The masked singer’: “Eerste optreden heeft me twintig jaar achtervolgd”

Opgelet! Spoiler alert! Het mysterie van Mummie is ontrafeld. Ze is tot in de Big Bang geraakt, maar die werd haar toch wat te veel. “Ik werd vergeleken met Kate Ryan. Chapeau zeg, maar ik kom niet tot aan haar hielen!”

Het was Karen Damen die als gastspeurder to the rescue moest komen, want de speurders bakten er weer niet al te veel van. Een verbaasde “Ooooh” klonk dan ook toen Damen de naam van Véronique De Kock liet vallen. “Ik denk dat zij het is, maar als ze zingt, dan weer niet.” Toch had Damen gelijk, want onder de windels zat inderdaad Miss België 1995, model en presentatrice Véronique De Kock (45).

“Het is eens wat anders, hè!” klinkt het bij De Kock. Het is de eerste keer dat ik meedoe aan zo’n programma. Normaal moet het allemaal wat stijver wanneer ik presenteer en nu kon ik helemaal losgaan! Ik ben dan ook wel echt een zotteke! Je wil me mijn zoontje niet naar huis zien brengen met de wagen, hoor. Ik wil niet weten hoe dat eruit moet zien.”

Het was niet de eerste keer dat De Kock in het openbaar zong. Het was namelijk welgeteld de tweede keer. “In de Miss Belgiëverkiezing heb ik ‘Without You’ van Maria Carey gezongen. De stress had me toen echt te pakken, dus het was niet al te zuiver. (lacht) Die beelden hebben me twintig jaar lang achtervolgd. Dus ik had zoiets van: De Kock en zingen? Dát gaan we niet meer doen! Maar in zo’n pak weet niemand dat jij dat bent. Het is echt een buffer.”

Tijdens haar laatste act, zong Mummie – toepasselijk – ‘Walk like an Egyptian’ van Bangles. “Door de goede begeleiding haalde ik noten waarvan ik echt nooit had gedacht dat ik ze aankon. Heel deze ervaring was zó graaf! Ik ben heel blij dat ik heb meegedaan.”