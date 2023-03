Beveren deelt voorlopig leiding met RWDM na vlotte zege tegen Lierse

SK Beveren heeft vrijdagavond met 2-0 van Lierse Kempenzonen gewonnen op de vierde speeldag van de play-offs om promotie in de Challenger Pro League. Dankzij de drie punten deelt Beveren voorlopig de koppositie in de Belgische tweede klasse met RWDM, dat zaterdag tegen RSCA Futures speelt.

Thierno Barry, topschutter in de Challenger Pro League, maakte zijn vijftiende doelpunt voor de thuisploeg al na acht minuten vanop de stip. De 2-0 kwam van Lucas Ribeiro Costa (81.) na een knappe actie in de zestien.

In de andere play-offreeks van de Challenger Pro League, waarin tegen de degradatie wordt gestreden, speelde Virton gelijk tegen Jong Genk. Ilombe Mboyo (15.) trapte Virton in de eerste helft op voorsprong met een strafschop, maar na de rust bracht Jamie Mpie (59.) de stand weer in evenwicht.

Beveren heeft momenteel 52 punten, evenveel als leider RWDM. Lierse staat vijfde in de promotieplay-offs met 39 punten. In de play-offs tegen de degradatie bezet Jong Genk de vierde plaats met 25 punten. Virton heeft 18 punten en staat zesde en laatste.