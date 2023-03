Beter doen dan de voorlaatste (!) plaats van vorig seizoen. Dat was het opzet bij Kadijk SK en daarin zijn ze aardig geslaagd. De Peltenaars pakten vrijdagavond na een 4-1-zege tegen Dilsen-Stokkem de titel in tweede provinciale B. Één week na DV Bilzen (1 prov.) en Bilzen Youth (2A) zijn zo alle Limburgse kampioenen in het vrouwenvoetbal bekend.